Opera sanatçısı Hakan Aysev Bodrum'da ev ve mutfak eşyası satılan zincir mağazanın şube açılışına katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kütahya Porselen'in de satış noktası olan mağaza açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kütahya Porselen'in de satış noktası olan mağaza açıldı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, ev ve mutfak eşyası satılan bir zincir mağaza şubesinin açılış törenine, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Opera sanatçısı ünlü tenor Hakan Aysev katıldı.

Açılışta konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum'un turizm merkezi olmasının yanında ticarette de ciddi potansiyeli sahip olduğunu belirtti.

Yılmaz "Bodrum nasıl bir marka ise Kütahya Porselen de gerçekten önemli bir marka. Önemli bir markanın ilçemize gelmesinden mutluluk duyduk." dedi

Sema Güral Sürmeli de, geçen yıl 50'nci yılı geride bıraktıklarını kaydetti.

Sürmeli "Sofralarda, otellerde, restoranlarda her daim sizlerin yanınızda olmaya çalıştık. Çok büyük bir aileyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Aysev'in sahne aldığı açılışa katılanlar daha sonra mağazayı gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras