Opel, Corsa'nın Ardından 8 Yeni Elektrikli Model Daha Üretecek

CARMEDYA.COM – Opel'in 'Pace!' Planı tüm hızıyla devam ediyor. Marka yeni Corsa EV ve Grandland X PHEV'in lansmanı ile başlayacak olan yeni bir ürün serisini duyurdu.

Elektrikli Corsa geliyor



ECorsa olarak adlandırılan yeni model gelecek yıl ortaya çıkacak. Hemen ardından ise plug-in hibrit olarak Grandland X gelecek. Peugeot tarafında ise 3008 hibrit 2019 yılındaüretilecek. 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan bu model 1.6 litrelik bir benzin ünitesinin yanında iki elektrik motor ile gelecek. Bu motor modele 296 hp güç sağlayacak. Model 0-100 hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlayacak. Hibrit sistem size 13.2 kWh kapasite ile 50 km menzil sunacak.

Diğer modellerde elektrikliye dönecek



ECorsa ve Grandland X PHEV modellerinin yanında birkaç modelin daha hibrit veya elektrikli versiyonu olması planlanıyor. Marka 2020 yılına kadar elektrikli planını tamamlayacak.

