Beşiktaş, Eski Oyuncusu Daniel Opare ile Anlaşmak Üzere

Transferde düşük bütçeli futbolcuları kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, eski oyuncusu Daniel Opare ile artık imza aşamasına geldi. Ganalı sağ bek ile bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlıların, Opare'ye kısa süre içinde resmi imzayı attırmak istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Slaven Bilic döneminde Porto'dan kiralık getirilen ancak sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayan Opare daha sonra Augsburg'un yolunu tutarken, bir sezon da Lens'de top koşturdu. Geçen sezon Bundesliga ekibi Augsburg'da 17 maça çıkan ve sözleşmesi biten 27 yaşındaki Opare, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay vermesi halinde imzayı atacak. 2014-2015 sezonunda ara transferde Beşiktaş'a gelen Ganalı futbolcu toplam 11 resmi maçta şans bulurken, 1 kez golle buluşmuştu.