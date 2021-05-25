Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi
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Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi

Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı ancak bonservisini almak için henüz bir girişimde bulunmadığı Onyekuru'nun adı Trabzonspor'la anılıyor. Menajeri tarafından bordo-mavililere önerilen yıldız futbolcu için son kararı Abdullah Avcı verecek.

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun takımdaki geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar henüz bonservisini almak için bir girişimde bulunmazken menajeri, Nijeryalı yıldızı Trabzonspor'a önerdi.

"TÜRKİYE'DE BİR KULÜP ARAYIŞI VAR"

A Spor canlı yayınında konuşan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, Henry Onyekuru için bir girişim olduğunu doğruladı ancak Abdullah Avcı'nın bu transferde henüz kararını vermediğini belirtti. Sel, "Trabzonspor, Onyekuru'yu Galatasaray'a transfer olmadan önce istemişti. Ama kiralama bedelleri ve oyuncu talepleri, Trabzonspor'un o dönem limitlerinin üzerinde olduğu için bu transfer gerçekleşmemişti. Şu sıralarda Onyekuru'nun menajerinin Türkiye'de bir kulüp arayışı var. Oyuncunun menajeri Trabzonspor'u önerdi. Ancak Abdullah Avcı'nın şu an için Onyekuru hakkında vermiş olduğu bir karar yok" ifadelerini kullandı.

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