Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu

Devre arası öncesi rotasını hızlı kanat transferine çeviren Galatasaray'da gündeme gelen isim yeniden Henry Onyekuru oldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar transferi tamamlayabilmek için çeşitli çözümler ararken, Nijeryalı yıldız 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu.

Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, devre arasında kanat forvet transferi yapacak. Listenin ilk sırasına yazılan isim yine Henry Onyekuru oldu.

Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon tamamlanmadan Fransa'ya dönmek zorunda kalan Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da istediği başlangıcı yapamadı. Yedek kulübesinden çıkamayan Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor.

FORMÜL YENİDEN KİRALAMA

FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu tekrar kiralamanın formülünü arıyor.

ONYEKURU'NUN ŞARTI: 1.5 YIL

Onyekuru da ilk kez Aslan'a şart koştu ve "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim" mesajını yolladı.

G.SARAY OLUMLU KARŞILADI

23 yaşındaki yıldızın bu talebini olumlu karşılayan sarı-kırmızılılar, 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek.

FFP KISKACI 2022'DE BİTİYOR

2018'de UEFA ile 4 yıllık iş birliği anlaşması imzalayan Galatasaray'da FFP kıskacı 2022 yazında sona eriyor ve Onyekuru'nun bonservisi için engel kalmıyor.