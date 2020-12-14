ONUR SAYLAK ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Onur Saylak'ın, üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda menajer Gözde Yılmaz'la nikah masasına oturan oyuncunun, bir erkek bebeği oldu

Onur Saylak'ın, üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda menajer Gözde Yılmaz'la nikah masasına oturan oyuncunun, bir erkek bebeği oldu. Saylak'ın ilk evliliği olan Tuba Büyüküstün'den Maya ve Toprak adında ikizleri bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin