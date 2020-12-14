ONUR SAYLAK ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLDU
14.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:14
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Onur Saylak'ın, üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda menajer Gözde Yılmaz'la nikah masasına oturan oyuncunun, bir erkek bebeği oldu
Onur Saylak'ın, üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda menajer Gözde Yılmaz'la nikah masasına oturan oyuncunun, bir erkek bebeği oldu. Saylak'ın ilk evliliği olan Tuba Büyüküstün'den Maya ve Toprak adında ikizleri bulunuyor.
Kaynak: Snob Magazin