ONUR SAYLAK ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLDU
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ONUR SAYLAK ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLDU

14.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:14
ONUR SAYLAK ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Onur Saylak'ın, üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda menajer Gözde Yılmaz'la nikah masasına oturan oyuncunun, bir erkek bebeği oldu

Onur Saylak'ın, üçüncü kez baba olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda menajer Gözde Yılmaz'la nikah masasına oturan oyuncunun, bir erkek bebeği oldu. Saylak'ın ilk evliliği olan Tuba Büyüküstün'den Maya ve Toprak adında ikizleri bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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