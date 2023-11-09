Onur Saylak'ın Empati'de yaptığı açıklamalar

Onur Saylak, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken özel hayatına, çocukluğuna, babalığına dair de çok özel açıklamalar yaptı. Empati'de öne çıkanları paylaşıyoruz: Benim normal kıyafetim Beşiktaş forması, Aktif bir babayım. Her anlarıyla uğraşıyorum. Küçük beye her sabah süt yapıyorum, 7'de uyanıyorum, İlk aşkımı unutmadım hala bende duruyor

Onur Saylak, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken özel hayatına, çocukluğuna, babalığına dair de çok özel açıklamalar yaptı. Empati'de öne çıkanları paylaşıyoruz:

Benim normal kıyafetim Beşiktaş forması

Ben Beşiktaş formasıyla evde gezen bir adamım. Maç günleri de normal günlerde de. Akşam eve gidince normal kıyafetim Beşiktaş forması. O kadar Beşiktaşlıyım! Seviyorum.

Aktif bir babayım. Her anlarıyla uğraşıyorum. Küçük beye her sabah süt yapıyorum, 7'de uyanıyorum

Aktif bir babayım. Her anlarıyla her dertleriyle uğraşıyorum. Yeri geliyor alt değiştiriyordum, bez değiştiriyordum yani, küçük beye her sabah süt yapıyoruz, sabahları oyun oynuyoruz. Sabahları istisnasız 6 buçuk 7'de kalkıyoruz. Oyun grubu var, sabahları gidiyor ve biz her sabah bu seremoniyi gerçekleştiriyoruz. Kızlarla da ne istiyorlarsa, artık 11 buçuk yaşındalar, ne kadar birlikte vakit geçirirsek o kadar iyi, çok mutluyum bu zamanı ayırdığım için onlara...

İlk aşkımı unutmadım hala bende duruyor

İlk aşkım orta sondaydı, orta sonda başladı. Şunu çok net hatırlıyorum, bir aynı sınıftaydık aslında, fakat onu başka duygularla ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum, o kadraj olarak hala bende duruyor. Yüzünü de hatırlıyorum. İlkler kolay kolay unutulmuyor.