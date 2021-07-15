Onur Ergün, Hatayspor'a doğru
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Onur Ergün, Hatayspor'a doğru

Onur Ergün, Hatayspor'a doğru
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son olarak 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Onur Ergün ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son olarak 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Onur Ergün ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Atakaş Hatayspor, bir transferi daha bitirdi. Rayane Aabid'in Yeni Malatyaspor'a transfer olmasının ardından orta saha bölgesine bir takviye yapmak isteyen Akdeniz ekibi, 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren Onur Ergün ile anlaşma sağladı. İstanbulspor'un önce play-off oynayarak 2'nci Lig'e ardından da şampiyon olarak 1'inci Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Ergün, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

2013-2014 sezonundan bu yana İstanbulspor forması giyen ve takım kaptanlığını da yapan 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl 1'inci Lig'de çıktığı 33 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar

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