"Önümüzdeki 5 maçtan 15 puan bekliyoruz"

14.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:06

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Namık Havutça, "İlk yarının tamamlanmasına 5 hafta kaldı. Bu 5 maçta 15 puan bekliyoruz." dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bandırmaspor'un sezon sonunda şampiyonluğu kucaklaması için özdisiplin ve özgüvenle hedefe yürüdüğünü vurgulayan Havutça, Bandırmaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Çıkrıkçıoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Bandırmalılara sesleniyorum, Bandırmaspor'a inanın, güvenin ama her şeyden öncesi de sahip çıkın." diye konuştu.

Bandırmaspor'un, bu sezon bazı maçlarda hakem hatalarıyla karşı karşıya geldiğine dikkati çeken Havutça, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda yasal ve hukuksal başvurularımızı Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yapacağız. Tabii, bu konuda özeleştiri de yapmamız gerekiyor. Oyuncularımızın, profesyonel olduklarını düşünerek hareket edip ortam ve koşullar ne olursa olsun kırmızı kart görerek, takımımızı sahada eksik bırakmaya hakları yok. Bu sezon, şu ana kadar kırmızı kart gören üç oyuncumuza para cezası verdik. Buna Kahramanmaraşspor deplasmanı dahil değildir. O kırmızı kartı da görüşeceğiz. Bandırmaspor'a zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur."

Bandırmaspor'un bundan sonra kendi evinde oynayacağı maçlara tüm öğrencilerin 20 liraya değil, 10 liraya gireceğini açıklayan Havutça, kulübün ekonomik sıkıntılarının da sürdüğüne işaret etti.

Kaynak: AA