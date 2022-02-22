Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçında

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, M.Başakşehir- Konyaspor maçını tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Bu müsabakayı Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip ediyor. Siyah-beyazlılar, iki hafta sonra evinde Başakşehir'le mücadele edecek.

Karaveli, geçtiğimiz pazar günü de önce Fatih Karagümrük - Sivasspor, ardından da Fenerbahçe - Hatayspor maçlarını yerinden izlemişti.

(Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel