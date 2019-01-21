Öncelikli pazar Balkan ülkeleri olacak

Abdullah Kiğılı tarafından kurulan marka, Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan aktörlerden biri. Kiğılı'nın geleceğe yönelik hedefi ise çok daha büyük: Türkiye'nin markası olarak tüm dünyada tanınmak. (Didem Eryar Ünlü)