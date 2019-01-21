Öncelikli pazar Balkan ülkeleri olacak

Abdullah Kiğılı tarafından kurulan marka, Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan aktörlerden biri. Kiğılı'nın geleceğe yönelik hedefi ise çok daha büyük: Türkiye'nin markası olarak tüm dünyada tanınmak.

Öncelikli pazar Balkan ülkeleri olacak

Abdullah Kiğılı tarafından kurulan marka, Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan aktörlerden biri. Kiğılı'nın geleceğe yönelik hedefi ise çok daha büyük: Türkiye'nin markası olarak tüm dünyada tanınmak. (Didem Eryar Ünlü)

Kaynak: Dunya.com

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