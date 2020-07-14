On Numara ve Süper On Numara çekildi On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

On numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 937. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 8, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 37, 38, 41, 45, 46, 49, 63, 68, 70, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 67 bin 759 lira 58 kuruş devretti. Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 32 bin 539 lira 76 kuruşluk ikramiye devretti. Kaynak: AA