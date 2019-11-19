On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 - MPİ On Numara 902. hafta

19.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:27

18 Kasım 2019 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen bir kişi 579.956,85 TL ikramiye kazandı. 902. haftanın On Numara sonuçları...

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902. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 902. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 12, 16, 22, 24, 29, 31, 35, 38, 39, 43, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 70, 71 ve 73 olarak belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 901. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 37, 41, 45, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 78 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 901. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 315 lira 70'er kuruş, 8 bilen 2 bin 200 kişi 175'er lira 25 kuruş, 7 bilen 22 bin 390 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 790 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Maltepe, İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Akşehir ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.