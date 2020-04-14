On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Nisan MPİ On Numara sonuçları Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 13 Nisan tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 923. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. İşte, 13 Nisan 2020 On Numara sonuçları...

13 Nisan 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiye olan 208.592,40 TL paylaşılmıştı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen iki kişi 209.178,05 TL ikramiye kazandı. 923. haftanın On Numara sonuçları...

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923. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 923. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 67, 70 ve 75 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 923. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 209 bin 178 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1801 kişi 155'er lira, 7 bilen 17 bin 529 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 103 bin 508 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 157 bin 363 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Söke ve Kütahya'nın Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 922. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 7, 8, 11, 12, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 49, 52, 55, 57, 60, 61, 73, 74 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 922. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 208 bin 592 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 3 bin 433 lira 80'er kuruş, 8 bilen 1509 kişi 184 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 621 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 291 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 144 bin 237 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.