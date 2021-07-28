Ömer Utku Al ve Onuralp Bitim Milli takımda
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Ömer Utku Al ve Onuralp Bitim Milli takımda

Ömer Utku Al ve Onuralp Bitim Milli takımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA 2023 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 2 Ağustos tarihinde İstanbul'da kampa girecek Ay-yıldızlıların kadrosu açıklandı.

FIBA 2023 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 2 Ağustos tarihinde İstanbul'da kampa girecek Ay-yıldızlıların kadrosu açıklandı. B Milli takımımızın kadrosuna Frutti Extra Bursaspor'dan Ömer Utku Al ve Onuralp Bitim davet edildi.

25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası öncesi eleme grubu hazırlıkları kapsamında B Erkek Milli Takımımız kampa giriyor. 2-10 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek B Milli Takımımıza, Frutti Extra Bursaspor'un yeni transferleri Ömer Utku Al ve Onuralp Bitim davet edildi. A Milli Takıma aday oyuncuların gözlemlendiği B Milli takımında, A Milli takım yardımcı antrenörü Ahmet Çakı yönetiminde gerçekleşecek çalışmalarda, Frutti Extra Bursaspor'un yeni oyuncuları 23 yaşındaki oyun kurucu Ömer Utku Al ve 22 yaşındaki forvet Onuralp Bitim de yer alacak.

1999 doğumlu 1,91 boyundaki kısa forvet Onuralp Bitim kariyerinde Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka formaları giydi. Oyun kurucu(guard) pozisyonunda forma giyen Ömer Utku Al ise Beşiktaş, Büyükçekmece Belediye ve Yeşil Giresun formalarını terletti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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