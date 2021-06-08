Ömer Utku Al, Frutti Extra Bursaspor'da

Frutti Extra Bursaspor, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol forması giyen Ömer Utku Al'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol forması giyen Ömer Utku Al'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da transfer devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Büyükçekmece Basketbol forması giyen Ömer Utku Al'ı renklerine bağladı. Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol forması giyen 1998 doğumlu 1,81 boyundaki oyun kurucu Ömer Utku Al'ı kadrosuna kattı. Hoş geldin Ömer Utku." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı