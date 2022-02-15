Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Futbol spikeri Ömer Üründül kimdir, hayatı ve biyografisi!

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ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Ömer Üründül (d. 1950, İstanbul) Türk spor yorumcusu, köşe yazarı ve iş insanı. TRT'de spor yorumculuğu yapmakta ve SABAH gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Üründül, Saint Benoît Fransız Lisesine gitti. Şişli Koleji'nde liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

1980 yılından beri Dünya Kupası'nın düzenli izleyicilerinden olan Üründül, 1986 Dünya Kupası'nda tanıştığı Tercüman gazetesinin spor müdürü aracılığıyla mesleğe başladı. 1996 yılından itibaren Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda TRT'nin düzenli yorumculuğunu yaptı.

Ömer Üründül, yorumculuğu gönüllü olarak yapmaktadır.

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