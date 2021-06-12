Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Belçika-Rusya maçına Ömer Üründül yorumlarıyla damga vurdu. Ünlü yorumcunun, "Kaleciler topa bakmazsa gol olabilir. Dikkat etmeliler" sözü sosyal medyada gündeme oturdu.