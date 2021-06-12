Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu
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Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Belçika-Rusya maçına Ömer Üründül yorumlarıyla damga vurdu. Ünlü yorumcunun, "Kaleciler topa bakmazsa gol olabilir. Dikkat etmeliler" sözü sosyal medyada gündeme oturdu.

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Rusya arasında Kretovskiy Stadı'nda oynanan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı yorumlayan Ömer Üründül'ün maç içindeki değerlendirmeleri ise gündem oldu.

KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULANLARA GİRDİ

Ömer Üründül'ün "Kaleciler topa bakmazsa gol olabilir" yorumu sosyal medyada en fazla paylaşılan gönderiler arasına girdi. Futbolseverler bu yoruma esprili göndermeler yaparken Üründül kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.

Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu
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Ali Gülhan
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