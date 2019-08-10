Galatasaray'a Ömer Toprak müjdesi!
Gelecek sezon yarışacağı 3 kulvar için alternatifli kadro kurmak isteyen Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak ile temas kuruldu. Oyuncu sarı kırmızılı ekibe olumlu geri dönüş yaptı.
Şampiyonlar Ligi macerasını da göz önünde bulundurarak Marcao ve Luyindama ikilisinin arkasında aynı seviyede bir yerli stoper tutmak isteyen Galatasaray, gündemine Ömer Toprak'ı almıştı.
30 yaşındaki savunmacı, menajeri vasıtasıyla kendisine sunulan teklife olumlu geri dönüş yaparak, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giyebileceğini bildirdi.
DORTMUND İLE TEMAS KURULDU
Sarı- Kırmızılılar bu gelişmenin ardından milli oyuncunun kulübü Borussia Dortmund'la temas kurdu. Cim Bom, Ömer'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor. Eğer uygun bir maliyetle mutabakat sağlanırsa transfer gerçekleşecek. Aksi halinde oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif hazırlanacak.
Ömer Toprak'ın kulübüyle 2 yıllık kontratı bulunuyor.