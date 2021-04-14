Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: "Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz"

Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart, gelecek sezon için Fenerbahçe'den transfer edilen Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Alman ekibinin sitesinden yapılan açıklamada, "Böylesi bir oyuncuyu bedavaya aldık. Ömer Faruk'un bizi seçmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" sözleri yer aldı. Sarı-Lacivertli takımda geçen sezon kaptanlık da verilen Ömer, buna rağmen yetiştiği kulüpte devam etmedi.