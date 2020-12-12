Ömer Erdoğan: "Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti"
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Ömer Erdoğan: "Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti"

12.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:32

- Ömer Erdoğan: "Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skordan memnun olduğunu belirterek, "Oynadığımız futbol, yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti" dedi.

- Ömer Erdoğan: "Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti"

HATAY - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skordan memnun olduğunu belirterek, "Oynadığımız futbol, yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti" dedi.

Süper Lig'in 12. hafta maçında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden A.Hatayspor'da Teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir hafta içeresinde üçüncü maçımız yoğun bir maç periyoduna girdik. Son 3 günde ilk içeride Erzurum maçı sonra arkasından da bugün Karagümrük'e karşı oynadığımız futbol, yaptığımız mücadele gerçekten beni çok mutlu etti. Burada oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Oyuna sonradan giren oyuncuların katkı sağlaması bizim için önemli"

Son bir haftada 270 dakika oynayan futbolcuların olduğunu olduğunu ifade eden Erdoğan, "İkinci yarı bazı yorgunluklar ortaya çıkınca, oyunu biraz daha fazla Karagümrük'e verdik. Çok fazla pozisyon vermesek de sonra oyuncu değişiklikleriyle yine oyunu çevirmesini bildik. Yeni giren oyuncular hemen katkı sağladı. Bu da çok önemli özellikle kulübeden giren oyuncuların böyle katkı sağlaması bizim için önemli. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Çünkü oynamayan futbolcu her zaman ister istemez mutsuz oluyor, rahatsız oluyor, onları da hazır tutmak için biz de elimizden gelen bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan geldiğinden bu yana oyuncularına herkese karşı adaletli olacağını söylediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki fazla şans bulamayan arkadaşlarımızın diğer maçlarda forma şansı elde edebileceğini bildiği için hep hazır tutuyorlar kendilerini. Biz güzel bir aileyiz. Allah'a şükür dediğim gibi son 3 günde aldığımız 2. galibiyetten sonra şimdi puansal olarak iyi yerdeyiz. Ama bizim yine yere basmayı bilmemiz lazım. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğine gidiyoruz. Ankaragücü, sonra Göztepe deplasmanına gidiyoruz. Şimdi hemen zaten oyuncularımız dışarıda. Çok fazla vaktimiz yok. 72 saat sonra bir maçımız daha var. onun için fazla dinlenme zamanımız yok."

Ömer Erdoğan: 'Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti'
Ömer Erdoğan: 'Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti'
Ömer Erdoğan: 'Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti'
Ömer Erdoğan: 'Oynadığımız futbol gerçekten beni çok mutlu etti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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