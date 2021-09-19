Ömer Erdoğan: "Maçtan önce de bu maçın zor olacağını biliyorduk "

Kayserispor'u Hatay'da 2-1 mağlup eden A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçın ardından konuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, yedikleri golden sonra oyuncularının çok büyük karakter gösterdiğini ve Hiç oyundan kopmadıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Diouf ve El Kaabi'nin golleriyle Kayserispor'u 2-1 mağlup eden A. Hatayspor'da Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Maçtan önce de bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maça da aslında iyi başladık, maçın ilk dakikalarında iki tane pozisyona girdik. Onun birisini değerlendirseydik belki daha rahat bir maç oynayabilirdik ama yediğimiz golden sonra oyuncularımız çok büyük karakter gösterdi. Hiç oyundan kopmadı, zaman zaman risk aldık" dedi.

İlk yarı golü bulamadık, eşitliği bulamadık ama ikinci yarı hiç inancımızı kaybetmediklerini ifade eden Erdoğan, "Soyunma odasına arkadaşlarımıza yaptığımız konuşmada, maçı çevirecek hem yeteneğe hem de inanca sahip olduğumuzu söyledik. Yeter ki biz kendimiz gibi oynayalım, baskılı bir şekilde özellikle hücum bölgesinde rakibi rahatsız edelim, dedik. Oyuncular da sağ olsun harfiyen yerine getirdi. Muhteşem bir oyun vardı ikinci yarı, bana göre belki de benim Hatayspor'da göreve başladığım günden beri izlediğim en iyi futboldan birisini izlediğimi düşünüyorum. Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da hiçbir zaman inançlarını kaybetmediler, 90 dakika boyunca sürekli bizi motive ettiler. Güzel bir galibiyet, çok fazla pozisyona girdik. İkinci yarı özellikle çok domine oynayan bir Hatayspor vardı, mutluyuz. Tabii çok fazla zamanımız yok, gönül isterdi bir gün daha fazla dinlenelim ama maalesef rakibimiz Göztepe mesela 5 gün dinlenirken biz, fazla dinlenmeden Çarşamba günü bir deplasman maçına gideceğiz. İyi bir gidişatımız var, inşallah bunun devamını getiririz" dedi. - HATAY

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