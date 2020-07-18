Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım Galatasaray'dan 6 aydır maaş alamadığı iddialarını yalanlayan Ömer Bayram, Fenerbahçe'nin "Sözleşmeni feshet, bize gel" teklifine sarı-kırmızılı takımda kalacağını söyleyerek olumsuz yanıt verdi.

Ömer Bayram'a F.Bahçe'den gelen teklif basında yer almıştı. Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan bir süredir parasını alamadığı iddia edilen Ömer Bayram'a "Serbest kal bize gel" teklifi yapmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Ömer Bayram, "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır" sözlerine yer verdi.

"TEKLİFİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Ömer Bayram'dan Fenerbahçe'nin teklifine dair bir açıklama ise gelmemişti. 28 yaşındaki oyuncunun bu öneriye "Teklifinize teşekkür ederim ama ben Galatasaray'da kalacağım" yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Ömer Bayram'ın 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)