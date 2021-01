Omar'ın doktorundan açıklama: Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Prof. Dr. Vedat Kaya, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili, "Göreceli olarak bir gözü diğerine göre daha hasarlı. Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor olur. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan işlemlerle daha da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz" dedi.Evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu. Süreç hakkında basın mensuplarına konuşan Kaya, "Hastanemize geldi ve her iki gözde; bir gözde daha ağır olmak üzere bir yaralanma söz konusu. İlk önce ben ve plastik cerrahi arkadaşım gerekli tetkikleri yaptık. Şu an odasında ve durumu düne göre çok iyi. Şu an medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir. Böyle bir planlama yapıyoruz. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız. Gidişatı planlamayı düşünüyoruz" diye konuştu."DÜNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDA"Vakanın termal, kimyasal bir travma olduğunu söyleyen Kaya, "Mutlaka olumsuz etkilenme ilk etapta olacak. Önemli olan finalde nereye varacağız. Dün gece almadan önce incelememizi yaptık, sabah tekrar gördük; bütün tetkiklerini yaptık. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi."BİR GÖZÜ DİĞERİNE GÖRE DAHA HASARLI"Göreceli olarak bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Kaya, "Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor olur. Önümüzdeki süreçte yapılacak olan işlemlerle daha da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz" açıklamasında bulundu."GÖRME YETİSİ VAR AMA İLERİKİ DÖNEMDEKİ GİDİŞAT NASIL OLUR ONU SÖYLEMEK ÇOK BAĞLAYICI OLUR"Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burası aynı zamanda üniversitesi kliğini. En iyi ekipmana sahip bir yer. Bu tür vakalara daha önceden de müdahale ettik. Bunu şu anlamda söylüyorum; Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte müdahaleler gerekebilir. Bunları tam olarak en iyi şartlarda, dünya ortalaması üzerinde yapmaya sahibiz ve de yapacağız. Görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur. Basit bir parça yüzünden görme değişebilir. Ertesi gün temizlerseniz görme artar. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Termal yanık ve ona bağlı bir tedavi uygulayacağız.""YÜZEYİN RESTORASYONUNU ADIM ADIM PLANLIYORUZ"

Kaya son olarak ise, "Termal kimyasal bir yanık. Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik, gereken işlemleri yaptık. Bu bile 1 gün içinde büyük fark yarattı. Şimdi yüzeyin restorasyonunu adım adım planlıyoruz" diye konuştu.

