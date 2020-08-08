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Omar Elabdellaoui, Olympiakos'a veda etti

Galatasaray'a transfer olması beklenen Olympiakos'un Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, takımı ile vedalaştı.

Omar Elabdellaoui, Olympiakos'a veda etti
08.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:30

Galatasaray'a transfer olması beklenen Olympiakos'un Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, takımı ile vedalaştı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mariano'nun takımdan ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamında Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgilendiği öğrenildi. Yunan basınında yer alan habere göre Elabdellaoui, Olympiakos'a veda ettiği ve Galatasaray ile anlaştı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a elendikten sonra takım arkadaşlarına veda eden 28 yaşındaki futbolcu, "Burada 6 harika yıl geçirdim. Hepinize teşekkür ederim. Olympiakos hayatımın bir parçası. Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı. Reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim" dedi.

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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