Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı

Yılbaşı gecesi yaşadığı üzücü kaza sonrası ağır yaralanan ve gördüğü tedavi sonrasında taburcu olan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, takım arkadaşlarını ziyaret etti. Omar'ın ziyareti sırasında Fatih Terim'in duygusal anlar yaşaması kameralara yansıdı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edilen ve tedavisi evinde sürecek olan Norveçli futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştuğu Terim ve takım arkadaşlarına, Süper Lig'de bugün oynanacak Yukatel Denizlispor maçında başarı diledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Norveçli futbolcuya sarıldığı sırada duygusal anlar yaşadığı görüldü.

OMAR NASIL YARALANDI?

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralanmıştı. 29 yaşındaki futbolcu derhal hastaneye kaldırılmıştı.

Büyükçekmece'deki evinde yılbaşı partisi veren Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralanmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalar olmuştu. Norveçli sağ bek, yüzünde patlayan havai fişek nedeniyle görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken olayın gerçekleşme süreci ise, bir hayli dramatikti.

Üç çocuğu olan Omar, özellikle down sendromu rahatsızlığı bulunan oğlu İbrahim'in havai fişekleri çok sevmesi nedeniyle yılbaşına özel evine düzenek hazırlatmıştı. Çocuklarının uykusunun gelmesi nedeniyle gece yarısını beklemeden fişekleri ateşlemek isteyen başarılı futbolcu, o esnada patlayıcı madde alev alınca iki gözünden de ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı