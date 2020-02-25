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Olympique Lyon'un Groupama Stadyumu'nda Attiğı İlk Gol

2015-16 sezonunda eski stadyumu Stade de Gerland'dan ayrılıp yeni yapılan Groupama Stadyumu'na geçen Olympique Lyon'un sahasındaki ilk golü Ocak 2016'da ayinda Troyes'i 4-1 yendikleri karşılaşma sırasında Alexandre Lacazette attı.

25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21

2015-16 sezonunda eski stadyumu Stade de Gerland'dan ayrılıp yeni yapılan Groupama Stadyumu'na geçen 'un sahasındaki ilk golü Ocak 2016'da ayinda Troyes'i 4-1 yendikleri karşılaşma sırasında Alexandre attı.

Kaynak: Dugout

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