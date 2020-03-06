Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi
35 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesini yeniledi.
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini uzattı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi.
2017-19 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kaynak: AA