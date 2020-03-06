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Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi

35 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesini yeniledi.

06.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:42
Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi

Birinci Ligi ekiplerinden , Fransız futbolcu 'nın sözleşmesini uzattı.

1 YILLIK İMZAYI ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi.

2017-19 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Olympiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı
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