Olympiakos - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Olympiakos - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

21.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:40
Olympiakos - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki Olympiakos - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Olympiakos - Marsilya maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Olympiakos - Marsilya maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olympiakos - Marsilya maçını Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında da yayınlanacak.

OLYMPİAKOS - MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Karaiskakis Stadı, Pire'da oynanacak.

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