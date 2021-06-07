Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti

Yunanistan Ligi'ni şampiyon bitiren Olympiakos, Sofiane Feghouli için harekete geçti. Yıldız futbolcu için Galatasaray'la temas kuran Yunan ekibi, transferi bitirmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu da kadrosuna katmak için Monaco'yla görüşmelere başladı.

Olympiakos, Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cezayirli yıldızı çok isteyen Yunan ekibinin İstanbul'da sarı-kırmızılı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İSTANBUL'A GELDİLER

Yunan basını, kırmızı beyazlıların sarı kırmızılılar ile bir yıl daha kontratı bulunan Sofiane Feghouli'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastığını yazdı. Cezayirli yıldızı çok isteyen Atina ekibinin temsilcilerinin, İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

ÜÇ YILLIK İMZA ATACAK

Feghouli'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı kırmızılıların yıldız futbolcunun bir yıllık ücretine karşılık bonservisini verebileceği ifade edildi. Feghouli'nin Galatasaray'daki maaşını düşürmesi halinde yunan kulübüne üç yıllık imza atacağı belirtiliyor.

ONYEKURU'YU DA İSTİYORLAR

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Nijeryalı yıldız için bonservisinin bulunduğu Monaco ile temasa geçen Atina temsilcisinin bu transferi bitirmek için oldukça istekli olduğu ifade edildi.