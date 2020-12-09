Olympiacos - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Olympiacos - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

09.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:39
Olympiacos - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Olympiacos - Porto maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Olympiacos - Porto maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

OLYMPİACOS - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Olympiacos - Porto maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

OLYMPİACOS - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olympiacos - Porto maçını Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarından izleyebilirsiniz.

OLYMPİACOS - PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Karaiskakis Stadyumu, Pireas'da oynanacak.

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