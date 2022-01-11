Basketbol: THY Avrupa Ligi - Haberler Spor
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Michele Rossi (İtalya)Fenerbahçe Beko: Henry 11, Şehmus Hazer 5, Pierre 14, Polonara 15, Ahmet Düverioğlu 1, Guduric 11, Booker 12, İsmet Akpınar 1, Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Michele Rossi (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Henry 11, Şehmus Hazer 5, Pierre 14, Polonara 15, Ahmet Düverioğlu 1, Guduric 11, Booker 12, İsmet Akpınar 1, Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17, Floyd 2

Olympiakos: Walkup 5, Dorsey 14, Papanikolaou 12, Vezenkov 5, Fall 6, Sloukas 14, McKissic 2, Printezis 12, Larentzakis, Martin 10

1. Periyot: 11-17

Devre: 36-39

3. Periyot: 66-59

Beş faulle çıkanlar: 37.04 Guduric, 39.57 İsmet Akpınar ( Fenerbahçe Beko)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 94-80 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda son 6 maçta 5'inci, toplamda ise 8'inci galibiyetini aldı. Olympiakos ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

İki takımın da boyalı alanı etkili kullandığı ilk periyodu Olympiakos 17-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada öne geçti: 18-17. Kalan bölümde dış atışlardan sarı-lacivertli ekibin bulduğu 2 isabete 4 basketle karşılık veren Olympiakos, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 66-59 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve 8-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 32. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 74-59. Kalan sürede Melih Mahmutoğlu ile dış atışlardan art arda basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 94-80 galip ayrıldı.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, 18. dakikada hakeme yoğun itirazları nedeniyle üst üste 2 teknik faulün ardından tribüne gönderildi.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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