Oluşum Makina: Ağırlık Kontrollü Sıvı Dolum Çözümleri

Oluşum Makina firma sahibi Kazım Eyüphan İzmirlioğlu, "1995 yılında İstanbul'da sektöre giriş yaptık. Yağ sektörüne yönelik olarak sıvı dolum hatları üreten bir firmayız. Ürettiğimiz makinelerin yüzde 80'ini ihraç eden Türkiye sınırlarını aşmış belli ölçülerde dünya markası olmuş bir markayız." diye konuştu.

TAM OTOMATİK MAKİNE VE TAM HİZMET

firma sahibi Kazım Eyüphan İzmirlioğlu, "Fuarda şuan 2 tane makine hattımız var. Yarı otomatik ve tam otomatik hizmet sunuyorlar. Tam otomatik makinede hepsi birbirine bağlanmış tam bir hizmet söz konusu. Bu makinemiz zeytin yağında çok tutulan bir ürünümüz. Yarı otomatik makinemiz de kapasiteleri sınırlı olan ve ona göre hizmet sunmaya çalışan firmalar için tavsiye ettiğimiz bir ürün." şeklinde konuştu.

"TEKNİK EĞİTİMİN MUTLAKA ARTMASI GEREKİYOR"

Kazım Eyüphan İzmirlioğlu, "Biz sadece yağ dolumu ile uğraşıyoruz. Başka bir işle ilgilenmiyoruz. Konumuzda uzman olduk. Bunun dışında ürettiğimiz makineler ağırlık kontrolü ile çalışıyor. Hassasiyeti çok yüksek makineler. Bu iki unsur bizi diğer firmalardan öne çıkartıyor. Türkiye'de teknik eğitimin artırılması gerekiyor. Hem bizim makineleri imal ederken hem de firmaların bu makineleri kullanırken ihtiyaç duyduğu teknik personel yetişmesi gerekiyor. Bizim en çok sorun yaşadığımız noktalardan biri bu." ifadelerini kullandı.

"KATMA DEĞERLİ ÜRÜN BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK"

İzmirlioğlu, "İhracat yaptığımız ülkelerin sayısı 10'u geçti. Marka olarak yurt dışı piyasasında da kendimizi ispat ettik. Bizim hedefimiz ihracat payımızı artırmak istiyoruz. Katma değer üretemiyorsak ve bunu ihraç etmiyorsak çok fazla bir gelecek görmüyoruz. Bizim gelişmek ve ülkemize katkı sağlamak için mutlaka katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor." dedi.