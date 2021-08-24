Oltu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
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Oltu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Oltu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Oltu ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında her yaş grubundan sporcu ter döktü.

Oltu ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında her yaş grubundan sporcu ter döktü.

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği ve İlçe Gençlik Merkezi'nin organize ettiği turnuva, ilçedeki spor salonunda düzenlendi.

Kadın ve erkeklerden oluşan 25 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Başkanı Emrah Ceylan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri faaliyetlerine masa tenisi turnuvasıyla yeniden başladıklarını söyledi.

Bu yıl ilki düzenlenen turnuvayı geleneksel hale getireceklerini ifade eden Ceylan, "Gençlerimiz oldukça memnun ve mutlu oldular. Bizler sivil toplum kuruluşu olarak gençlerin sosyal ve sportif anlamda boşluklarını bu gibi etkinliklerle doldurarak hayata bakış açılarını olumlu anlamda değiştirmek istiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş ise geleneksel bir tenis turnuvası başlattıklarını belirterek, destek olanlara ve katılım sağlayan sporculara teşekkür etti.

Erkekler kategorisinde birinci olan Ertuğrul Sonsuz da turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Masa tenisine karşı özel bir ilgim var. Oltu'da böyle bir turnuva düzenlendiğini duyunca hemen ben de kaydımı yaptırdım." diye konuştu.

Oltu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
Oltu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
Oltu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
Oltu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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