Olimpiyatta bronz madalya kazanan Arıcan'ın da aralarında olduğu cimnastikçiler, İzmir'e geldi
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Olimpiyatta bronz madalya kazanan Arıcan'ın da aralarında olduğu cimnastikçiler, İzmir'e geldi

Olimpiyatta bronz madalya kazanan Arıcan'ın da aralarında olduğu cimnastikçiler, İzmir'e geldi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Spor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel barda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın da aralarında bulunduğu kafile İzmir'e geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel barda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın da aralarında bulunduğu kafile İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na sabah erken saatlerde gelen sporculardan Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil'i, Vali Yardımcısı Erhan Günay, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve yakınları çiçeklerle karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Ferhat Arıcan, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Türk spor tarihinde çok büyük bir başarı kazandığını belirten Arıcan, "Her zaman söylüyorum, bu Türk spor tarihinde çok büyük bir başarı oldu. Sadece cimnastik için değil. Bu bir ekip işi. Hep beraber başardık. Olimpiyat madalyası inşallah geleceğin yeni nesillerine umut ışığı olacak ve daha da büyük başarılar kazanacağız. İnşallah bu olimpiyat madalyasıyla çığır açacağız. Bu mükemmel karşılama için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Erhan Günay da "Bize çok haklı bir gurur yaşattığınız bu yıl olimpiyatlarda. Dünya olimpiyat tarihinde bir ilki gerçekleştirdiniz. Dört sporcumuz yedi dalda finallere kaldı. Bu haklı gururu hem ülkemiz adına hem İzmir adına yaşattığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise cimnastik gibi zor bir branşta yarışan bütün sporcuların finale kaldığını kaydetti. Ferhat Arıcan'ın artık "olimpiyat elçisi" olduğunu ifade eden Sepil, "Göztepe sporcusu olarak Ferhat'ın bundan sonra misyonu çok daha büyük sadece ilerde tekrar aynı başarıları tekrarlamasını değil aynı zamanda bu konuda bir elçi olmasını, bütün Türk gençlerini bu spora yönlendirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Ferhat Arıcan, kendisini karşılamaya gelen minik sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılamanın milli sporcular, üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
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Olimpiyatta bronz madalya kazanan Arıcan'ın da aralarında olduğu cimnastikçiler, İzmir'e geldi - Haberler Spor
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