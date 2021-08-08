Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD
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Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD

Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde ABD, Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde ABD, Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. ABD kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybolda final heyecanı yaşandı. Finalde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi. ABD, Ariake Arena'da oynanan müsabakada Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. ABD böylece kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti.

Üçüncülük karşılaşmasında ise Sırbistan, Güney Kore'yi 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD
Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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