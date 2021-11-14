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Olimpiyat sporcusu Nuray Levent, liselilere tecrübelerini anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Olimpiyat sporcusu Nuray Levent, liselilere tecrübelerini anlattı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de spor lisesinde okuyan öğrencilerle bir araya gelen milli sporcu Nuray Levent, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidişini ve tecrübelerini anlattı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de spor lisesinde okuyan öğrencilerle bir araya gelen milli sporcu Nuray Levent, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidişini ve tecrübelerini anlattı.

Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil eden Düzceli milli sporcu Nuray Levent, Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezinde, Düzce Spor Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere halter sporuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan milli sporcu Levent, daha sonra gençlerden gelen Tokyo 2020 Olimpiyatları ile ilgili soruları da cevapladı. Olimpiyatlara uzanan yolculuğunu ve oradaki deneyimlerini liseli öğrencilere anlatan Nuray Levent, gençlere her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Olimpiyat sporcusu Nuray Levent, liselilere tecrübelerini anlattı

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