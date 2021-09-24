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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Coelho'ya teşekkür

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Coelho'ya teşekkür

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, "Okçu'nun yolu" adıyla Türkçe'ye çevrilen son kitabının kendisine adayan dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho'ya teşekkür etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, "Okçu'nun yolu" adıyla Türkçe'ye çevrilen son kitabının kendisine adayan dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho'ya teşekkür etti.

Mete, sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak, "Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duyduğuma gerçekten çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Kitabı en kısa zamanda okuyacağım. En iyi dileklerimle." diye konuştu.

Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adayan Coelho, sosyal medyadan paylaştığı videoda, son kitabının Türkçe baskısını eline alarak, "Mete Gazoz, bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum. Bu sayede hayatlarımızı daha iyi anlayabiliriz." ifadelerine yer vermişti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Büyük onur! Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı

Büyük onur! Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
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Haber: Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Coelho'ya teşekkür - Haberler Spor
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