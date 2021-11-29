- Olimpiyat kotası alan Furkan, başarısını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı

ERZURUM - Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonasında B klasmanında şampiyon olarak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Erkek Curling Milli Takımı ve A klasmanında kalarak Dünya Şampiyonası'na direk gitme hakkı kazanan Kadın Curling Milli Takımının yanı sıra Short Track'ta olimpiyat kotası alan Sürat Pateni Milli Takımı sporcusu Furkan Akar Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Olimpiyat kotası alan Akar ise başarısını havalimanında davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

18-28 Kasım tarihleri arasında Norveç'in Lillehammer kentinde düzenlenen Curling A ve B Grubu Avrupa Şampiyonasında milli takımlar tarihi başarılara imza attı. Erkek Curling Milli Takımı B Klasmanı Avrupa Şampiyonu olarak A klasmanına çıktı. Şampiyonayı Avrupa 7'ncisi olarak tamamlayan Kadın Milli Takımı ise, 19-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kanada'nın Prince George şehrinde yapılacak Dünya Kadınlar Curling Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Öte yandan Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda milli sporcu Furkan Akar'da 1000 metrede Beijing 2022 kotası kazandı. Akar, ayrıca Kış Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencisi olacak.

Şampiyonalardan dönen sporcuları Erzurum Havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk Çiçeklerle karşıladı. Ailelerine kavuşan sporcular sevinçlerini davul ve zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, başarıların altında çok fazla emeğin olduğunu ifade ederek, "Sporcularımızı ve federasyonumuzu kutluyoruz. Curling branşında bir ilke imza attık. İlimizde hızlı şekilde olan bu gelişim ve başarı hem ülkemiz adına hem de şehrimiz adına bizi son derece gururlandırmıştır. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin çok fazla emeği var. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bu başarı ilk değil daha üstü gelecek. Umuyorum biz Hollanda'da yapılacak elemelerde kota alıp olimpiyatlarda yer almak istiyoruz" dedi.

Antrenör Ahmet Çelik ise, antrenmanlara ara vermeden, uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydederek, " Uzun bir çalışma sürecimiz oldu. Antrenmanlarımız devam etti aralıksız olarak. Tek gayemiz Avrupa Şampiyonasında başarılı olup, üst klasmana çıkabilmekti. Sporcularımızı kutluyorum. Norveç'te İstiklal Marşımızı okuttuğumuz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Curling Kadın Milli Takımı Sporcusu Öznur Polat'da "Norveç'te yapılan şampiyonada A klasmanında ilk 7'ye girerek dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Tarihimizde ilk kez oldu. Hollanda'da olimpiyatlara vize almak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.