Olimpiyat halkaları neyi temsil eder? Olimpiyat renkleri nelerdir? Hangi renk hangi kıtayı temsil ediyor?

Tokyo 2020 yaz olimpiyatlarının başlamasıyla birlikte olimpiyat halkaları neyi temsil ediyor? Olimpiyat renkleri nelerdir? Halkalarda bulunan 5 renk hangi kıtaları temsil etmektedir? merak edildi. Olimpiyat halkaları ilk olarak 1920 olimpiyatlarında kullanılmıştı. Peki, halkalar neyi temsil eder? Olimpiyat renkleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Olimpiyat halkaları neyi temsil eder sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. 2021 Yaz Olimpiyatları bugün itibariyle başladı. Merak edilen sorular arasında ise Olimpiyat halkaları neyi temsil eder? Olimpiyat renkleri nelerdir? Hangi renk hangi kıtayı temsil ediyor? yer aldı. İşte cevaplar.

OLİMPİYAT HALKALARI NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Olimpiyat Halkaları, 5 kıtayı temsilen ilk kez 1920 Olimpiyatları'nda kullanıldı.

Mavi halka Avrupa'yı, sarı halka Asya'yı, siyah halka Afrika'yı, yeşil halka Avustralya'yı, kırmızı halka da Amerika'yı temsil eder.

Olimpiyat Bayrağı üzerinde bulunan Olimpiyat Halkaları, dünyadaki 5 kıtayı temsil etmektedir.



OLİMPİYAT BAYRAĞI VE RENKLERİ

Olimpiyat Oyunları'nın bayrağı; beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş beş ayrı renkteki beş halkadan ibarettir. Dünyanın beş kıtasını dostluk ve sevgi duyguları içinde birbirine bağlamayı simgeleyen bu halkalardan üçü üstte, ikisi alttadır. Üstteki üç halka soldan sırasıyla mavi, siyah ve kırmızı; alttakiler ise sarı ve yeşildir. Bu renkler önceleri kıtalara göre değerlendirilip, daha sonra ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu beş rengin Olimpiyat Oyunları'na katılan üye ülkelerin bayrak renklerini simgelediğini açıklamıştır. Olimpiyat Bayrağı, 1920 Anvers Oyunları'ndan bu yana dalgalanır. Bu bayrak 6-12 Mayıs 1913 günleri arasında yapılan toplantıda Uluslararası Olimpiyat Oyunları'nın kurucusu ve Başkanı Baron Pierre de Coubertin'in teklifiyle genel kurula sunulup, ittifakla kabul edildi.

OLİMPİYAT RENKLERİ NELERDİR?

Olimpiyat halkasında 5 renk vardır. Bu renkler soldan sağa doğru sırasıyla; Mavi, Sarı, Siyah, Yeşil, Kırmızı renklerdir.

Olimpiyat bayrağı

HANGİ RENK HANGİ KITAYI TEMSİL EDER?

Mavi halka Avrupa'yı,

Sarı halka Asya'yı,

Siyah halka Afrika'yı,

Yeşil halka Avustralya'yı,

Kırmızı halka da Amerika'yı temsil eder.

OLİMPİYAT YEMİNİ NEDİR?

Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni sırasında oyunlara katılan bütün sporcular Olimpiyat Yemeni eder. Bu yemini, organizatör ülkenin ünlü bir sporcusu, bütün sporcular adına söyler. Yemin şöyledir:

- "Olimpiyat Oyunları'nda ülkemin şerefi ve sporun zaferi için kurallara uyarak dürüst yarışacağımıza ve gerçek sportmenlik ruhu içinde mücadele edeceğimize and içeriz."

Bu yemin de 1920 Anvers Oyunları ile olimpiyat tarihinde yerini aldı. Yemini ilk kez Anvers'te Belçikalı ünlü eskrimci Victor Boin etti.

OLİMPİYAT MEŞALESİ NEDİR?

Olimpiyat Meşalesi, Yunanistan'ın Olemp Dağı'nda, güneş ışığından dev mercekler vasıtasıyla tutuşturulur. Meşale, oyunların yapılacağı ülkeye kadar elden ele teslim edilmek suretiyle geçtiği ülkelerin atletleri tarafından taşınmakta ve olimpiyat yapılacak stadyumdaki dev meşale bu meşaleyle tutuşturulmaktadır. Ve açılış töreninde yanan meşale kapanış töreni sonuna kadar sönmez. Olimpiyat Meşalesi, 1936 Berlin Oyunları ile olimpiyat tarihine girdi.

OLİMPİYATLARDA KAÇ MADALYA VARDIR?

Olimpiyat Oyunları'nda birinciliği kazanan sporculara altın, ikincilere gümüş, üçüncülere de bronz madalyalar verilir. Madalyaların altın ve gümüş olanları kaplamadır. 60 milimetre çapında ve üç milimetre kalınlığındaki bu madalyaların bir yüzünde, 1928 yılından beri İtalyan sanatçısı Gossoioli tarafından çizilen, elinde zafer çelengi tutan Zafer Tanrıçası Nike'ın kabartması yer alır. Madalyanın arka yüzünde ise, olimpiyatı düzenleyen ülkenin amblemi bulunur.