Olimpiyat Finali'nde Türk Sesi
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Olimpiyat Finali'nde Türk Sesi

Olimpiyat Finali'nde Türk Sesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Olimpik anonsör Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali'nde 'salondaki ses' olarak ülkemizi temsil edecek.

Olimpik anonsör Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali'nde 'salondaki ses' olarak ülkemizi temsil edecek.

Olimpiyat Oyunları boyunca Saitama Super Arena'daki birçok maçın anonsörlüğünü yapan Özben, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek ve milyonlarca basketbolseverin ekran başında izleyeceği altın madalya maçında anonsları yapacak.

Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk ve tek Türk spor anonsörü Mustafa Özben, kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları, 2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol şampiyonlarında görev yapan Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali'nde de ses getirecek.Yarın TSİ 05.30'da başlayacak ve ABD ile Fransa arasında oynanacak final maçı, Mustafa Özben'in kariyerindeki ikinci olimpiyat finali de olacak. Özben, kadınlar basketbolda ise bronz madalya maçını ve madalya törenini sunacak.

Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından 2021 - 2022 basketbol sezonunda ise Anadolu Efes'in Sesi olmayı sürdürecek.


Olimpiyat Finali'nde Türk Sesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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