Olimpik Marsilya, Strasbourg'u 2-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) oynanan maçta Olimpik Marsilya, deplasmanda Strasbourg'u 2-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 18 haftasında Strasbourg, Marsilya'yı ağırladı. Karşılaşmanın gollerini 62. dakikada Bamba Dieng ve 82. dakikada Duje Caleta-Car attı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadeleyi 2-0 kazanan ve bir maç eksiği bulunan Marsilya puanını 32'ye yükseltti. Strasbourg ise 26 puanda kaldı.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri

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