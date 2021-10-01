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Olimpik Marsilya- Galatasaray maçının ardından

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Olimpik Marsilya- Galatasaray maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, oynanan oyundan memnun olduğunu ve çabalarına rağmen maçı kazanamadıklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, oynanan oyundan memnun olduğunu ve çabalarına rağmen maçı kazanamadıklarını belirtti.

Sampaoli, Velodrom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oynanan oyundan memnunum. Hücum hattında yeteri kadar baskı yapamadık. Çabalarımıza rağmen maçı kazanamadık." değerlendirmesinde bulunan Sampaoli, bu takımın daha iyisini ve gruptaki iki maçın sonucunda 6 puanı hak ettiğini dile getirdi.

Sampaoli, VAR'da yapılan kontrolün ardından iptal edilen penaltı kararı hakkında, "Hakem oyuncuların yanındaydı. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Hakem kararlarıyla ilgilenmiyorum." dedi.

Arjantinli teknik adam Sampaoli, Cengiz Ünder'in Galatasaray karşısında sergilediği performansa ilişkin, "İkinci yarıda daha iyi oynadı. Bizim için önemli oyuncu. Gol atabilmek için hücum hattında baskı kuramadı." yorumunda bulundu.

Marsilyalı futbolcu Alvaro Gonzalez de "Kazanmak için oynadık. Birçok gol atmak için pozisyonlara girdik. Tüm hafta iyi çalışmıştık. Futbolda her zaman istediğimiz sonucu alamıyoruz. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç değil." dedi.

Karşılaşmada yaşanan olayların kendileri için dezavantaj oluşturduğunu aktaran Alvaro Gonzalez, maçta iyi oyun oynadıklarını, gol atmak için her şeyi yaptıklarını ancak netice alamadıklarını söyledi.

Alvaro Gonzalez, grupta 2 puanları bulunduğunu, Galatasaray ve Moskova'dan daha iyi takım olduklarını dile getirdi.

Marsilyalı futbolcu, sonraki karşılaşmalarda galibiyetin geleceğini ve gruptan rahat çıkacaklarına inandıklarını aktardı.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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