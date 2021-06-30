Judo Milli Takımı, Hırvatistan'da kamp yapacak
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Judo Milli Takımı, Hırvatistan'da kamp yapacak

Judo Milli Takımı, Hırvatistan'da kamp yapacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son hazırlıklarını yapmak için Hırvatistan'a gitti.

Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son hazırlıklarını yapmak için Hırvatistan'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porec kentinde düzenlenecek kamp 8 Temmuz'da tamamlanacak.

Dünya Şampiyonası'nın ardından olimpiyat hazırlıklarına yoğunlaşan milliler, Antalya'da 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşen çalışma kampına da katılmıştı.

Judo Milli Takımı, Hırvatistan'da kamp yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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