Judo Milli Takımı, Hırvatistan'da kamp yapacak
Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son hazırlıklarını yapmak için Hırvatistan'a gitti.
Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi son hazırlıklarını yapmak için Hırvatistan'a gitti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porec kentinde düzenlenecek kamp 8 Temmuz'da tamamlanacak.
Dünya Şampiyonası'nın ardından olimpiyat hazırlıklarına yoğunlaşan milliler, Antalya'da 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşen çalışma kampına da katılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er