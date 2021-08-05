Olimpik Anneler projesinin sporcularından Eray Şamdan Gümüş Madalya kazandı
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Olimpik Anneler projesinin sporcularından Eray Şamdan Gümüş Madalya kazandı

Olimpik Anneler projesinin sporcularından Eray Şamdan Gümüş Madalya kazandı
Bültenler - Haberler | Spor

Olimpik Anneler projesinin sporcularından Eray Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çıktığı karatede final müsabakasında Gümüş Madalya kazandı. Eray Şamdan, Olimpiyat tarihinde ilk ve son kez düzenlenen karatede erkekler -67 kiloda mücadele ediyordu.

Dünyanın en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden olan ve Fairy, Prima, Ariel gibi markaların üreticisi Procter & Gamble'ın (P&G) Olimpik Anneler projesiyle desteklediği 34 sporcu arasında yer alan Eray Şamdan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya kazandı.

Finale çıkma başarısı gösteren Eray Şamdan, Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk ve son kez düzenlenen karatede erkekler -67 kiloda mücadele ediyordu.

Kaynak: Bültenler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Olimpik Anneler projesinin sporcularından Eray Şamdan Gümüş Madalya kazandı - Haberler Spor
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