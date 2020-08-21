Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor Galatasaray'ın yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünmediği Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye Yunanistan şampiyonu Olimpiakos, talip oldu.

Yunan devi Olympiakos, Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Yunan basınında yer alan habere göre; Yunanistan şampiyonu Olympiakos, Sofiane Feghouli ile kadrosunu güçlendirmeyi düşünüyor. Yunan devinin idarecierinin bu transfer için nabız yoklama kararı aldığı da vurgulandı.

30 yaşındaki Cezayirli yıldızın Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi olması, sezon başına 3.5 milyon euro net ücret alıyor olması ise transferin önündeki en büyük engeller olarak gösterildi.

107 MAÇTA 27 GOL ATTI

2017 yazında İngiliz ekibi West Ham'dan Galatasaray'a transfer olan Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 107 resmi maçta 27 gol atıp 23 asist yaptı.