Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United Edinson Cavani Sayesinde Finalde
Manchester United, Avrupa Ligi yarı final ikinci tur maçı sonunda Roma'yı turnuvanın dışına iterek finale yükseldi. Teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maç sonunda Edinson Cavani ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu.
Manchester United, Avrupa Ligi yarı final ikinci tur maçı sonunda Roma'yı turnuvanın dışına iterek finale yükseldi. Teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maç sonunda Edinson Cavani ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout