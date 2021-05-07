Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United Edinson Cavani Sayesinde Finalde
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Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United Edinson Cavani Sayesinde Finalde

Dugout - Haberler | Spor

Manchester United, Avrupa Ligi yarı final ikinci tur maçı sonunda Roma'yı turnuvanın dışına iterek finale yükseldi. Teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maç sonunda Edinson Cavani ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester United, Avrupa Ligi yarı final ikinci tur maçı sonunda Roma'yı turnuvanın dışına iterek finale yükseldi. Teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, maç sonunda Edinson Cavani ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United Edinson Cavani Sayesinde Finalde

Kaynak: Dugout

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