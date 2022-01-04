OlduBil yurt dışına açılıyor

Limak Holding'in kullanıcıların para transferi, alışveriş ve fatura ödemeleri dahil birçok finansal işlemi dijital ortamda bir bankaya gitmeye gerek duymadan ve kolaylıkla tek yerden yapabilmesini sağlayan mobil hizmet platformu OlduBil, yurt içinde kısa bir dönemde yakaladığı başarılı ivmesini yurt dışına taşımaya hazırlanıyor.

Limak Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, teknoloji ve iş birlikleri geliştirmeleri ile sürekli yenilenen ve kullanıcılarına rahat, kolay, kazandıran ve uzman hizmetler sunan OlduBil'in 2021'de oldukça başarılı bir ivme yakaladığını belirtti.

Özdemir, "Büyüme odaklı çalışmalarımıza henüz yeni girmemize rağmen, öncesindeki bir yıllık dönemde dahi kullanıcı sayımız 50 kat arttı, yenilikçi hizmetlerimize artan oranlarda talep var. OlduBil kart ile yapılan harcamalar 70 kat artış sağladı. OlduBil'i, Limak'ın faaliyette bulunduğu üç kıtada hizmet veren global bir şirket haline dönüştürmek istiyoruz. Büyük projelerimizin bulunduğu kimi ülkelerde bizden beklenti de benzer şekilde. Teknoloji transferi önem verilen konuların başında geliyor, yatırım görüşmelerini başlattığımız yerler de var." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, OlduBil kartı ile ödeme yapan kullanıcılar, marketten giyime kadar pek çok anlaşmalı markada yapılan harcamalar üzerinden önemli oranlarda sınırsız ve nakit para iadesi ile indirimler kazanma imkanından yararlanıyor. OlduBil kullanıcıları, uygulamaya kayıt ile birlikte anında ücretsiz bir sanal Mastercard'a sahip oluyor, dileyen kullanıcılar uygulama içerisinden fiziki kart talebinde bulunabiliyor.

Yurt içindeki faaliyetlerini 2022'nin ilk aylarında açıklanacak yeni iş birlikleri ve işler ile daha da genişletecek olan OlduBil, yurt dışı faaliyetlerine ise ilk olarak yine bu yılın ilk çeyreğinde ülkeler arası hızlı ve güvenli para transfer hizmetini sunarak başlayacak. Bu konuda bir yandan yurt içi ve dışındaki büyük kurumlar ile entegrasyon çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan Limak'ın halihazırda personeli, proje ve yatırımlarının olduğu ülkelerde de start verilecek.

OlduBil'i Limak sinerjisi ile birlikte yurt dışında da büyütmeyi hedefleyen şirketin ilk durakları Kuveyt, Azerbaycan ve Kosova olarak planlanıyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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