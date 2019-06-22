Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Olcan Adın sosyal medya hesabından kime oy vereceğini açıkladı. Adın, "Heyecanımız yüksek gençliğimiz var! Geliyoruz Ekrem abi" paylaşımında bulundu.

Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Son olarak Antalyaspor forması giyen eski milli oyuncu Olcan Adın oyunun rengini belli etti. Adın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Olcan, Twitter hesabından"Heyecanımız yüksek gençliğimiz var! Geliyoruz Ekrem abi"paylaşımında bulundu. Deneyimli oyuncunun bu paylaşımı 1 saat içinde 7 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.