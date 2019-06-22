Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Son olarak Antalyaspor forması giyen eski milli oyuncu Olcan Adın oyunun rengini belli etti. Adın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Olcan, Twitter hesabından"Heyecanımız yüksek gençliğimiz var! Geliyoruz Ekrem abi"paylaşımında bulundu. Deneyimli oyuncunun bu paylaşımı 1 saat içinde 7 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım: