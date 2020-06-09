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Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor

Beşiktaş'ta olaylı bir şekilde ayrılan Ricardo Quaresma, menajeri aracılığıyla siyah beyazlılara geri dönmek için haber yolladı. Portekizli yıldız, kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak istiyor.

09.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:29

Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, yeniden Beşiktaş'a dönme hayali kuruyor.

Fikret Orman döneminde yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda bitecek olan kontratı ve Beşiktaş'ta göreve Ahmet Nur Çebi ile ekibinin gelmesi sonrasında harekete geçti.

KARİYERİNİ BEŞİKTAŞ'TA NOKTALAMA NİYETİNDE

36 yaşındaki futbolcu, çok sevdiği Siyah-Beyazlı formasına geri dönmek için menaceri aracılığıyla kulübe haber gönderdi. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ta 1 sezon görev yapıp ardından futbola veda etme planının olduğu bildirildi.

İLK KEZ 2010'DA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'yla ilk olarak 2010 yılında tanışmıştı. Beşiktaş formasını 2010-13 sezonları arasında giydikten sonra olaylı bir şekilde gönderilen Portekizli yıldız, Al Ahli'ye transfer olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri kulübünün ardından Porto'da 2 dönem geçiren yıldız kanat oyuncusunun Kara Kartal'la yolu 2015'te yine kesişmiş ancak bu sezonun başında yine olaylı bir şekilde gönderilmişti.

(Kaynak: Fanatik)

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
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